KERGEJÕUSTIKU AJALUGU: Prantsusmaal võisteldakse alal, kus pole veel maailmarekordit

Naiste kümnevõistlus on haruldane, aga seda ikka aeg-ajalt tehakse. Näiteks eelmisel aastal võistlesid naised juulikuus Prantsusmaal Evry-Bondoufle'is, kus läks võit 7841 punktiga Jordan Grayle. Ameeriklanna on maailma teine number ja tema 2021. aastast pärinev isiklik rekord on lausa 8246 punkti. Maailmarekord on aga leedulanna Austra Skujyte käes, kui ta pani 2005. aastal kokku 8358punktilise kümnevõistluse.