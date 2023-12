KAS TULEB DEBÜÜT? Jose Mourinho kaasas noore Eesti poolkaitsja euromängus esmakordselt koosseisu

Roma võõrustab Euroopa liigas kell 19.45 algavas kohtumises Tiraspoli Šeriffi ja kaalul on alagrupi võit. Edasipääsu on Roma juba igal juhul kindlustanud, aga grupi võitmiseks on vaja Šeriffist jagu saada ja loota, et samal ajal jääb Praha Slavia Servette'i vastu võidust ilma. Kui Slavia saab kätte viigipunkti, siis on vaja Romal võita vähemalt viie väravaga.