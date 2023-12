PAHANDUS: Vene sportlased on Pariisi olümpia eel andnud dopinguproove minimaalselt

Ameeriklaste korraldatud uuringu tulemused näitavad, et paljud Vene tippsportlased on tänavu andnud mitu korda vähem dopinguproove kui atleedid teistest riikidest. Kuna rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) teatas hiljuti, et agressorriikide Venemaa ja Valgevene sportlastel lubatakse Pariisi OMil võistelda, on see tõsiseks probleemiks.