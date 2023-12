Kriisa saab pärast pikka mängukeeldu lõpuks debüüdi teha. Treener: tema korvpalli-IQ on uskumatul tasemel

Eelmisel kolmel hooajal Arizona Wildcatsi esindanud 22aastane Eesti koondislane on saanud teha meeskonnaga treeningutel kaasa ning nii treenerid kui ka tiimikaaslased ootavad tema esimest mängu väga. USA meedias kirjutatakse, et hooaega kesiselt alustanud West Virginia – teenitud on viis kaotust ja neli kaotust – tõeline potentsiaal avaldub alles siis, kui Kriisa väljakule naaseb.