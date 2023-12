Tänak andis Hyundais tehtud muudatustele ausa hinnangu

„See oli raske testipäev Dakari-laadsetel teedel, et näha, milline on töökindlus. Ning meil õnnestus tegelikult sõita maha päris palju kilomeetreid, seega olen täitsa õnnelik. Need tingimused olid vajalikud Safari ralliks [mis on järgmise hooaja kolmas MM-etapp] valmistumiseks, seega oli tõepoolest raske,“ selgitas Tänak portaali Autosport.com vahendusel.

Ta andis mõista, et on Hyundai masinaga rahul. „[Auto juures] on kahtlemata tehtud päris palju muudatusi. Aerodünaamika näeb väljaspoolt väga teistsugune välja. Mõnede asjade juures on teravust rohkem ning need toimivad paremini. Ma ütleksin, et seadistus pole väga palju muutunud, kuid võrreldes eelmise aastaga on peenhäälestust tehtud oluliselt rohkem. Ütleksin, et tundsin end alates esimesest sõidust autos normaalselt, ning sai kohe kiiresti sõita.“