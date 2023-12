ARVUSTUS | Playstation 5 kui pihukonsool? Playstation Portal on imeline seade peaaegu olematule publikule

Ainult lisaseade, mitte eraldi konsool

Kordan üle, et Portal on ainult internetis töötav Playstation 5 lisaseade, mitte eraldi konsool. Ilma PS5 konsoolita seda ei saa kasutada ning sellega ei ole mitte midagi teha. See on oma ekraaniga mängupult umbes nagu Wii U seda mõnda aega tagasi tegi. Olles ainult piiratud striimimisele läbi interneti on sellel on vähe kasutusvõimalusi ja koheselt on võimalik publik tugevalt kärbitud. Samal ajal selle hind on odavam kui näiteks Dualsense Edge mängupuldil, mis annab võimaluse ka neile, kelle rahalised ressursid veidi kitsamad.

Veider on ka see, et Portali abiga ei saa mängida mitte midagi ka otse pilvest ning see isegi ei võimalda jagada olemasolevat Playstation 5 konsooli. Endiselt ainult üks mäng ühes masinas korraga, mis loodetavasti tulevikus ikkagi muutub.

Ilus, mugav ja kvaliteetne

Räägime veidi mugavusest ja välimusest. Esimene asi, mida karbist välja võttes märkab, on selle suurus ja raskus. See on palju suurem ja raskem kui tundub. Alguses on tunne, et see läheb käes katki, sest ekraan on õhukene, kuid peagi jõuab kohale, et see on tegelikult vastupidav. Lahti pakkides mõtlesin endamisi, et miks sellega pole mingisugust reisikotti või midagi taolist kaasas, kuid kuna see ühendub ainult kodusesse internetti, sest tegelikult polegi midagi muud vaja kui ainult ühte USB-C kaablit. Erinevalt Playstationi tava konsoolidest on Portalil oma toite nupp ja ka eraldi veel PS nupp, seega käivitamine ei ole päris samamoodi nagu tavalisel DualSense mängupuldil.