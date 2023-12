INTERVJUU | Joel Lindpere: kolme aasta pärast olen Aivar Pohlakule hea sparringupartner

Miks otsustas Tallinna Kalev juba sügisel, et edukas treeneriduo Aivar Anniste - Daniel Meijel on vaja „lõhkuda“ ning mida see samm klubi arengus konkreetsemalt tähendab?

Kas Ragnar Klavani ija Ats Purje mängijakarjäär jätkub?

Mida on Eesti jalgpallis seni tehtud valesti ja kuidas soovib Lindpere nii lähemas kui kaugemas tulevikus olukorra parandamisele kaasa aidata?

Järgnev intervjuu annab neile ja paljudele muudele küsimustele vastuse.