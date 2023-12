Murdmaamehed taastuvad Covidist. Rehemaa: kolm päeva tagasi oleksin öelnud, et vist on minek

Tõsi, Östersundis meestest eraldi hotellis elanud kaksikõed Keidy ja Kaidy Kaasiku pääsesid nakatumisest, nii et nendega on niikuinii hästi. Ainsa meessuusatajana rändas järgmise aasta MMi toimumispaika Alvar Johannes Alev. Martin Himma, Marko Kilp, Karl Sebastian Dremljuga ja Kaarel Kasper Kõrge on nüüdseks kodumaal.

„Alvar haigestus kõige esimesena ja otsustas, et tahab Trondheimis sõita. Ülejäänud poisid jõudsid täna koju, Alvar taastub koroonast,“ vahendas meestekoondise peatreener Aivar Rehemaa, kes nakatus sarnaselt hooldetiimi pealiku Eero Bergmaniga ka ise.