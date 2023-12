Taliolümpiale pürgiv skeletonisportlane Darta Zunte: kelguspordist saadud õppetunnid aitasid mul hiljuti toime tulla lähedase inimese kaotusega

Skeletonisport kujutab endast kõhuli kelgu peal olemist ja pea ees rennist alla sõitmist, kuid see näeb Darta Zunte sõnul välja oluliselt ohtlikum kui tegelikult on. „Põhimõtteliselt me paneme oma kelgu ühte renni, jookseme ja lükkame hoogu nii kiiresti kui võimalik, siis hüppame sisse ning sõidame alla. Sõltuvalt rajast võib kurve olla 15 kuni 20 tükki ja keskmine kiirus jääb 120 km/h kanti. Mõnes kohas ulatub ka 140 kilomeetrini tunnis,“ rääkis Zunte.

See sport on õpetanud talle vastupidavust, toimetulekut stressiga ning julgust. „Igapäevaelus on aina vähem asju, mis suudaksid mind üllatada või rajalt maha võtta. Ja seda oli näha hiljuti suvel, kui lahkus minu lähedane pereliige ja võtsin asjade korraldamise enda peale ning tulin olukorraga hästi toime. Siis ütles mu isa, et kui ma sporti ei teeks, ilmselt niimoodi hakkama ei saaks,“ selgitas ta.