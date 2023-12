Eesti parim naiskurlingumängija Marie Kaldvee loodab, et edukad tulemused harivad inimesi. „Muidu võidaksegi mõelda, et mingid veidrad sportlased lihtsalt jooksevad kividega väljakul.“

Marie Kaldvee vaatab turniirile tagasi igas mõttes õnnestumisega. „Esmalt tasub välja tuua, et me võistlesime selliste tiimidega, kes seal hallis igapäevaselt treenivad. Meie läksime neile võõral väljakul vastu võõraste kividega. Poolfinaali esimene ots oli tegelikult meie käes, aga teisel poolel lasime ise vastased mängu tagasi ning neil hakkasid visked välja tulema. Vahel saabki määravaks näiteks liiga lühike vise ning olukord pöördub vastaste kasuks,“ selgitas Kaldvee.

Kaldvee-Lill alistasid alagrupis kõik vastased, veerandfinaalis võitsid Šotimaa segapaari ning poolfinaalis pidid alla vanduma norrakatele Rønning - Brænden 7:11. Kaldvee sõnul olid Šotimaa mängijad väga tugevad vastased. „Kuivõrd suur osa neist paaridest pole maailma edetabelis, siis tegemist on väga hea tehnikaga mängijatega. Kui pooled neist MMile saata, siis parima kümne sekka saaksid nad kindlasti,“ lisas Kaldvee.

Tema ja Harri Lille treener on Soome juurtega Tomi Rantamäk, kes eestlaste sooritusega rahule jäi. „Nüüd tuleb treener Tallinnasse ja siis saame täpsemalt kõike analüüsida,“ ütles Kaldvee. Laiem eesmärk on Eesti esipaaril pääseda aprillis Kanadas toimuvale MMile ning sillutada teed olümpiale. Selleks tuleb võita Eesti meistrivõistlused, mis leiavad aset veebruaris.

Aastavahetus veedetakse samuti sportlikul lainel. „Me lähme detsembri lõpus Kanadasse Super Series etappidele, millest üks on enne ja teine pärast aastavahetust. Enesetunne maailmameistrivõistluste suhtes on hea ning tunduvalt stabiilsem kui aasta tagasi. Palju on edasi aidanud meid tehniline trenn, mille pealt olemegi oma parimaid tulemused teinud. Aga olümpiale pääsemine sõltub kahe MMi tulemustest ning nendesse tuleb kogu energia nüüd suunata,“ rääkis Kaldvee.

Samas ta tõdes, et olümpiale pääsemise süsteem on kurlingus üsna pingeline ning võiks olla lihtsam, kui MK-etapid arvesse läheksid. „Kuna need aga pole alaliidu poolt reguleeritud, siis peame leppima sellega, mis laual on. Eks kurling ongi veel roheline ala ja vähe olümpial olnud ning isegi kui eesootaval MMil tuleb kümnes koht, siis jäävad alles veel 2025. aasta MM ja olümpia kvalifikatsiooniturniirid,“ selgitas Kaldvee.

Mida võttis ta kaasa EMil teenitud 6. kohast koos naiskonnaga? „See näitas, et väiksele spordialale väikses riigis on võimalik suurem kandepind tekitada ning inimeste teadlikkus ehk suureneb, kui avastatakse rohkem alasid. Muidu võidaksegi mõelda, et mingid veidrad sportlased lihtsalt jooksevad kividega väljakul ringi ega süveneta, millega on tegemist,“ selgitas Kaldvee. EMi kuues koht tähistas naiskonnale võimalust pääseda 2024. aasta MMile.

Naiskonnaga mängimisest meeldib talle siiski segapaarismäng rohkem, sest see on lühem, põnevam ja ettearvamatum. „Segapaarides võib mängu jooksul kõike juhtuda ja skoor kiirelt muutuda, mis üldiselt nais- või meespaaride mängudes nii varieeruv ei ole,“ kinnitas ta.