Epeenaiskond hoidis olümpiaunistuse elusana üksteise toetamise ja tiimitööga: „See, kuidas koos võitlesime, oli meeletult võimas.“

Õhtulehele muljetasid etapist võistlusjärgsel hommikul naiskonna liikmed Julia Beljajeva ja Kristina Kuusk, kes selgitasid, et pidid pingelises olukorras toime tulemiseks näitama üles tõsist võitlusvaimu.

Ent tähistamisega tuleb veel oodata. Võimalused Pariisi olümpiale jõudmiseks küll nii säilisid kui ka suurenesid, aga kaks MK-etappi on veel ees ning OMi reitingus on vaja veel tõusta. "Emotsioonid on sellised, et töö jätkub,“ märkis ka Kuusk.