ROK lubas venelased keset sõda olümpiale. Kes boikoteerib – Ukraina, Eesti või hoopis Venemaa?

Esiteks olgu ära toodud, et ROKi teade oli ootuspärane. Nagu ajakirjanduskoolis õpetati, siis pole mitte see uudis, et koer hammustas inimest, vaid et inimene hammustab koera. ROK on juba ligemale aasta jagu andnud mõista, et praeguse seisuga on Venemaa ja Valgevene sportlased olümpiale oodatud ning nüüd tehti see lihtsalt ametlikuks. Seega polnud selles teates uudisväärtust.

Esialgu pole otsuse avalikuks tegemine endaga boikotilainet kaasa toonud.

Kuidas peaks käituma Eesti? Arutasime asja olümpiakomitee peasekretäri Siim Suklese, sportlaskomisjoni esimehe ja olümpiavõitja Gerd Kanteri ning olümpiapronksi Kaspar Taimsooga.