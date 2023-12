Bakuus Verstappeniga juttu puhunud Paul Aron valmistub karjääri raskeimaks katsumuseks

Kui Õhtuleht Aroniga F3 hooaja järel vestles, ei hakanud ta salgama, et eesmärk on teha kohe järgmine samm ehk liituda uueks hooajaks vormel 2 sarjaga. „Vaadates lõppenud hooaega ja vaadates minu karjääri, siis oleks loogiline otsus minna vormel kahte ja need võimalused on meil ka olemas,“ lausus Aron kolm kuud tagasi.