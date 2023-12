„MOTOORNE RAHUTUS“ | Vormel-1 hooaja kokkuvõte 2023, 2. osa: paremad tiimid ja sõitjate edetabel

Saate lõpuks vaatame natuke ka tulevasse aastasse. Hooaeg 2024 saab olema kõigi aegade pikim, võistluskalender sisaldab koguni 24 etappi. Lisaks ei näe me vähemalt hooaja alguses stardis ühtki debütanti, enamgi veel, kõik tiimid alustavad täpselt samas koosseisus, nagu 2023. aasta lõpetasid. On see hea või halb?