VIDEO | Raskest põlvevigastusest taastunud Kelly Sildaru pani esimest korda suusad jalga: „Tunne oli sama nagu enne vigastust!“

Alustuseks filmiti üles tema mõtted enne suuskade jalga tõmbamist. „Operatsioonist on möödas kümme kuud ja lähen esimest korda suusatama. Olen põnevil, aga natuke ka kardan,“ tunnistas ta ausalt. „Kui ma mõtlen suusatamisest, siis see tundub veider. Ma ei tea, kas ma üldse oskan veel suusatada. Samuti ei tea ma, kuidas mu põlv end tunneb ja kas jalg ikka on piisavalt tugev. Natuke kardan, aga põhiliselt olen ikkagi põnevil!“

Kas Sildaru tänavu ka võistleb, ei osanud ta hiljuti ERRile öelda. „Eks seda ole näha, mu kõige suurem eesmärk on täielikult taastuda, et uue vigastuse riski võimalikult väikeseks teha. Suuresti on näha siis, kui ma esimest korda uuesti lumele lähen: kuidas mu põlv sellele vastu peab ja mis siis edasi saab. Praegu on pikki plaane raske teha, tuleb päev korraga võtta ja jooksvalt vaadata.“