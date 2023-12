OLÜMPIAUNISTUS ELAB! Eesti epeenaiskond võitis Vancouveri MK-etapi

Eesti epeenaiskond on küll valitsev olümpiavõitja, aga tuleva aasta Pariisi olümpiale see automaatset pääset ei taga. Praeguse seisuga ei jõuakski meie epeenelik olümpiale, ent õnneks on mõned tähtsad võistlused minna. Ning pärast seda, kui meie koondis võidutses Vancouveri MK-etapil, tuligi olümpiapilet oluliselt lähemale!