Legendaarne hispaanlane teeb endale treenerina võimsalt nime. Kas Bayerni erakordne valitsusaeg on tõesti lõppemas?

Üks viimaste jalgpalliaastate läbivamaid teemapüstitusi on, et mänge on liiga palju. Kuna jalgpall on muutunud aina intensiivsemaks ja koormus suurenenud, siis muretsevad paljud treenerid oma mängijate tervise pärast. Ootamatult langesid aga Müncheni Bayerni jaoks asjad kokku nõnda, et nad võõrsilmänguks Frankfurdi Eintrachti vastu valmistuda lausa kümme päeva, sest eelmise nädalavahetuse liigamäng Berliini Unioni vastu jäi lumetormi tõttu ära.