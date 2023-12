Rootsi naissuusatajate täielik krahh koduõuel! „Seda ei saa isegi võistlemiseks nimetada.“

„Usume sellesse, mida teeme ja naiskonnale pakume, kuid ilmselgelt ei olnud see piisav,“ pidi Rootsi koondise peatreener Anders Svanebo tänase võistluse järel usutluses Aftonbladile tõdema.

„Meie meeskonnatöö jäi täna alla tavapärase taseme. Seepärast ei olnud me konkurentsis – nagu ka tulemustest selgelt näha. Jah, loomulikult oli altminek seotud suuskadega,“ ei hakanud Svanebo keerutama.

Millest see täpsemalt tingitud oli, ei osanud ega tahtnud ta vahetult pärast võistlust oletada. „Hooldetiim on väljas ning teeb kordusteste. Vaatame, mida need näitavad. Järeldusi saame hakata tegema alles seejärel.“