Võrkpallikoondis ikkagi osaleb kuldliigas. Rikberg: pole meeldiv, kui meedia hakkab liiga vara kritiseerima

Võrkpalliliidu spordidirektori Kert Toobal kinnitas laupäeval Delfile , et nad otsustasid ümber, sest koondise treenerid said noortelt tagasisidet, et nad on valmis kuldliigat mängima.

„See tähendab, et meil oli võimalus. Ja see pole tänase päeva uudis. Nüüd sai avalikuks, aga mina teadsin sellest juba mõnda aega. Olen suhelnud mängijate ja staff'iga. Selge sõnum võrkpalliliidu juhatuselt on see, et me ei lähe tulevasel suvel kuldliigasse noortega osalema, vaid lähme võimalikult parima koosseisuga. Lihvime koostööd EM-valiksarjaks, mis on eeldatavasti päris raske, ja sealjuures lähme kuldliigat mängima juba ka eesmärgiga teha seal tulemust.“

„Olime omavahel – peatreener, teised abilised, alaliidu president, juhatus ja töötajad – kogu aeg ühenduses. Veetsime Robin Ristmäega üle nelja tunni, analüüsides eelarvet, võimalusi leida kokkuhoiu kohti, et me ikkagi saaks mängida. Selge on see, mida olen palju öelnud: Euroopa keskmikud on muutunud nii tugevaks. Võib juhtuda veel selline alagrupp, kus meie vastased on kaks riiki, kes olid viimasel EM-finaalturniiril meist eespool. Valiksarja läbimine pole enam nii lihtne, kui ta on mõnel ajal olnud. See, et meil vedas ja pidime Fääri Saari võitma ja sellega EM-finaalturniirile jõudma, oli lihtsalt suur õnn. Nüüd on vaja väga tugevalt mängida ja põhjalikult ette valmistada, et valiksarjas meid edu saadaks,“ selgitas Rikberg.