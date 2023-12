Kuusk saavutas Vancouveri MK-etapil parima tulemuse pärast emaks saamist, Lehis kaotas 8 : 0 eduseisust

16 hulgas alistas Vitalis imenapilt, 15 : 14 Erika Kirpu ning veerandfinaalis Kuuse juba võrdlemisi kindlalt 15 : 7. Tuleb välja, et prantslanna polnudki võimalik eile peatada – ta marssis võiduka lõpuni, alistades finaalis argentiinlanna Isabel Di Tella torgetega 13 : 12.

Kuuse lõppkoht on viies, mis tähistab tema parimat tulemust pärast 2020. aastal emaks saamist. Tõsi, ta on mõnel tippvõistlusel veel veerandfinaali murdnud, kuid neil kordadel on kirja läinud seitsmes või kaheksas koht. Kirpu oli Vancouveris 12.