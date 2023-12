Koroonaviirus murdis maha Eesti murdmaasuusatajad

„Kõik eelnevad päevad on olnud korras ning ka täna hommikul ei osanud kahtlustada, et midagi on viltu. Sümptomeid ei olnud. Haigestunud mehed reisivad esimesel võimalusel kohe koju end ravima ja loodame, et nad taastuvad kiiresti,“ lausus Rehemaa Eesti suusaliidu pressiteate vahendusel.

„Hooaeg on veel noor ja eesmärk on kahjusid minimeerida. Hetkel terved olevad Keidy ja Kaidy Kaasiku elavad nii meestest kui hooldetiimist eraldi hotellis ning loodan, et neil õnnestub pääseda ja Trondheimis stardis olla. Mis puutub hooldetiimi liikmetesse, siis hetkeseisuga olen nii mina kui ka Eero Bergman kahjuks koroonaviirusesse nakatunud. Teised on veel rivis. Kindlasti loodame meeskonnaga stardis olla aastavahetusel algaval Tour de Skil. Elame päev korraga ja leiame lahendused, et tüdrukud saaksid edukalt võistelda veel siin ja järgmisel nädalal Trondheimis.“ „Ühe mõtte ütleksin veel, et edu tähendab tõusta ainult korra rohkem, kui oled kukkunud. Ma tean, et küll me tõuseme!“ lisas Rehemaa.