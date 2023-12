Hochfilzeni MK | Hooajaeelsed hirmud hakkavad täide minema: norralased võtsid jälitussõidus nelikvõidu

Laskesuusatamise MK-hooaja eel avaldasid norralased muret, et fluorikeelu tõttu on neil võrreldes ülejäänud koondistega niivõrd head suusad, et see võib pikemas plaanis ala suisa ära hävitada. Kui kahel esimesel etapil Östersundis olid Norra laskesuustajad veel teistega samas kaalukategoorias, siis kolmas etapp Austrias Hochfilzenis annab aimu, et hooajaeelsed kartused võivad tõeks saada.