Östersundi MK | Eestlaste klassikasprint nurjus. Rehemaa: kindlasti ootasime täna rohkem

„Kindlasti ootasime täna rohkem,“ kõlas Eesti meestekoondise peatreeneri Aivar Rehemaa kvalifikatsiooni järgne kiire kommentaar Õhtulehele. „Analüüsida ei ole veel jõudnud, mis valesti läks – kas on seisundites midagi või oli suuskades. Kui natuke aega mööda läheb, siis saame vaadata, mis ja kuidas. Ma ei ole veel jõudnud poistega rääkida ka, et kuidas ja mis. Martini ja Marko puhul täna kindlasti oli ootus pigem, et pääsevad edasi. Aga mis seal ikka, tuleb ka selliseid päevi ette.“