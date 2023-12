VÕIMAS: taas Eesti rekordit parandanud Eneli Jefimova jõudis teise ajaga finaali. Treener: ujumises on ta praegu kiireim naine!

„Stardist väljumises, pöördes ja finišis on kindlasti varu. Ujumise osas on ta praegu kahtlemata kõige kiirem naine. Kaks-kolm minutit saime võistluste rekordit hoida. See oli ka plaan, nii et kõik liigub õiges suunas. Superaeg on meil nüüd olemas, homme Enelil favoriidipinget pole ja anname endast parima,“ arutles Jefimova treener Henry Hein pärast poolfinaali.