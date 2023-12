MEDALIVORM PÜSIB: Eesti rekordit parandanud Eneli Jefimova näitas eelujumises päeva teist tulemust

„Ta on haige, nii et seda arvestades võib rahule jääda. Ujus isikliku rekordi, aga varu on kõvasti. Liblikas on ta kindlasti kõvasti parem, kui siin näitas. Tiitlivõistluste debüüt tehtud. Loodame, et sai siit kõvasti motivatsiooni ja järgmine kord juba suuremate sihtidega starti," hindas Hein Boitšuki sooritust.