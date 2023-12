Kristin Tattar valiti teist aastat järjest maailma parimaks kettagolfariks

Tattari sõnutsi on selline tunnustus ilusale hooajale kirsiks tordil. „Kuigi ma igapäevaselt sellistele auhindadele ei mõtle, siis on see loomulikult suureks tunnustuseks. Minu ülesandeks on teha kõik endast olenev, et olla discgolfirajal nii hea mängija, kui võimalik. Kui sellega kaasnevad lisaks võistluste võitudele ka muud tunnustused, siis see teeb loomulikult hingele pai ja toob naeratuse näole,” selgitas Tattar pressiteate vahendusel.