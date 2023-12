Rahvusvahelise kergejõustikuliidu president: olümpial võib näha venelasi ja valgevenelasi, kuid mitte meie alal

Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemine rahvusvahelistel võistlustel on jäetud spordialade rahvusvaheliste katusorganisatsioonide otsustada, kuid ROK on varjamatult andnud mõista, et individuaalaladel peaks agressorriikide atleedid areenidele lubama. Paljud rahvusvahelised alaliidud on seda ka teinud, kuid maailma kergejõustikku kureeriv World Athletics mitte ning nemad ei kavatse ROKi sooja soovitust veel niipea järgida.

Reedel kogunes Monacos World Athleticsi nõukogu ning seal korrati üle, et Venemaa ja Valgevene sportlased, tugipersonali liikmed ja ametnikud pole ühelegi World Athleticsi egiidi all toimuvale võistlusele oodatud.

„Pariisis võib näha mõningaid neutraalseid sportlasi Venemaalt ja Valgevenest, kuid igatahes mitte kergejõustikus,“ teatas World Athleticsi president Sebastian Coe. „Meil on selles küsimuses kindel positsioon. Ma arvan, et on õige, kui rahvusvahelised alaliidud teevad oma otsuse selle põhjal, mis on nende arvates nende spordialale parim. Just seda on teinud ka meie nõukogu.“

Ukraina sportlased on ROKi otsusest loomulikult pehmelt öeldes nördinud.

„Minu arvates on see hullumeelsus. Olen üllatunud,“ lausus skeletonisõitja ja Ukraina sportlaskomitee liige Vladislav Heraskevõtš NRK-le.

Moodne viievõistleja Pavlo Zvedeniuk, kes soovis pääseda sportlasena Pariisi, kuid nüüd on hoopis Ukraina armees, lisas samale väljaandele: „Ma ei mõista ega saa kunagi mõistma seda sallivuse žesti rahva suhtes, kes peab sõda ja genotsiidi Ukraina rahva vastu.“

Ning endine laskesuusatamise maailmameister Dmõtro Pidrutšnõi nentis, et reedel kaotas kogu spordimaailm.