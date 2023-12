AMETLIK: Vene ja Valgevene sportlased lubatakse Pariisi olümpiale

Samuti ei lubata suure tõenäosusega venelasi ja valgevenelasi võistlema kergejõustikus, mis on olümpiamängudel suurim ala. Nimelt kehtestas Rahvusvaheline kergejõustikuliit (WA) neile keelu kohe pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse eelmise aasta 24. veebruaril ning täna kinnitati, et see jääb kehtima.

ROKi kodulehel kirjutatakse, et niinimetatud neutraalsed sportlased kutsutakse olümpiale koos vastavate rahvusvaheliste alaliitudega. Kehtivate kvalifikatsioonisüsteemide alusel on võimalik vaid üksikutel Vene ja Valgevene atleetidel võimalik järgmise aasta OMile pääseda. ROKi andmetel on praeguse seisuga Pariisi olümpiale kvalifitseerinud 4600 sportlast, kellest ainult kaheksa on venelased ja kolm valgevenelased. Võrdluseks: juba OMile koha taganud Ukraina sportlasi on 60, prognoositakse, et nende koosseis tuleb umbes sama suur, kui see oli 2021. aastal Tokyos.