Häberli jätkab peatreenerina, koondisega liituvad Henn ja Lindpere

Häberli, kelle leping kehtib 2024. aasta lõpuni, näeb uutes abitreenerites tugevat täiendust. „Olen Jürgeni tegutsemist jälginud alates 2019. aastast ja hindan teda kui noort ja talendikat treenerit. Ta on avatud ja valmis õppima. Joeli tugevus on see, et ta on kogenud endine koondise mängija ja hea täiendav lüli treenerite ja mängijate vahel,“ lausus Häberli jalgpalliliidu kodulehe vahendusel.