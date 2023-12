INTERVJUU | Euroopa olümpiakomiteede president: kui Ukraina sportlane juhtub Pariisi OMil venelast võitma, siis see on tohutu sündmus ja moraalne abi Ukraina rahvale

Pariisi olümpiamängude alguseni on jäänud ümmarguselt kaheksa kuud, aga Venemaa sportlaste saatus on jätkuvalt segane nagu seebivesi. Euroopa olümpiakomiteede president ja rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) liige, endine Kreeka veepalliäss Spyros Kapralos (68) leiab, et rangetel eritingimustel võiks venelased spordipeole lubada küll.