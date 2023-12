Rapla tõi Kalev/Cramo pingilt omale uue peatreeneri. Klubi juht: Eesti mängijate usalduse taastamiseks oleks vaja, et ohjad võtaks üle eestlane

Dedici vallandamise põhjuseid pole vaja kaugelt otsida: Rapla on Eesti-Läti liigas võitnud 14 mängust kõigest neli ning sellega hoitakse 16 meeskonna konkurentsis 12. kohta. Kui eelmisel hooajal jäi saldoks 18 võitu ja 12 kaotust, millega tuldi põhiturniiril kuuendaks, siis praegu tundub play-off'i ehk kaheksa parima sekka jõudmine ebatõenäoline.

Mullu ja tunamullu ka Taani koondist juhendanud Dedic oli Rapla eesotsas poolteist aastat. Horvaadi käe all meeskond siiski suurt edu ei saavutanud – kevadel jäädi Eesti meistriliigas medaliteta, mis oli klubi eesmärgiks. Varem välistreeneri usku olnud Karp ei taha küll oma sõnu süüa, kuid kinnitas, et uut peatreenerit otsitakse pigem eestlaste seast.

Pärast Dediciga koostöö lõpetamist täitis peatreeneri kohuseid abitreener Kustas Põldoja. Ta jõudis olla sel ametikohal loetud tunnid, sest juba sama päeva õhtul väljastas Rapla pressiteate, milles kinnitas, et on leidnud uue juhendaja. Selleks on Brett Nõmm, kes meenutas Õhtulehele, et esimest korda võttis klubi temaga ühendust kolmapäeval. Pakkumist vastu võttes 29aastane treener aga ei kõhelnud, sest selliseid võimalusi ei avane tihti.