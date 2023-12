JALGPALLURITE ÜÜRIKE PUHKUS: Kostja põrutab Hispaania päikese alla, parim väravakütt otsib uut klubi ning Vapruse äss sõitis suvepealinnast Lõuna-Eesti hangede vahele

Jalgpalli Premium liiga viimane mänguvoor peeti küll ligi kuu aega tagasi, ent see ei tähendanud sugugi seda, et kõrgliiga vutimehed oleks saanud seejärel jalad seinale visata. Novembri lõpus ja detsembri alguseski pidid nii mõnedki mehed veel ülemineku- või karikamängus platsile tulema, nii et päriselt tõmmati hooajale joon alla alles läinud pühapäeval, kui Tammeka kindlustas koha meistrisarjas ja FC Flora tuuseldas karikavõistluste kaheksandikfinaalis FC Elvat. Uueks hooajaks hakatakse valmistuma juba jaanuaris – kuidas meie jalgpallurid oma üürikest puhkust veedavad?