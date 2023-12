HEA TÖÖ: Jefimova, Romanjuk, Zirk ja Tribuntsov jõudsid EMil poolfinaali

„Und väga palju ei tulnud ja väsimus on veidi sees, aga eesmärk oligi ainult edasi saada. Eneli pääses sel distantsil täiskasvanute tiitlivõistlustel esimest korda poolfinaali, nii et iseenesest on kõik väga hästi,“ ütles Jefimova treener Henry Hein Õhtulehele.