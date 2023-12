VIDEO | Kaksikduubliga hiilanud Kotsar kerkis mängu parimaks ja aitas Baskonia euroliigas järjekordse võiduni

Kuid seejärel toimus Baskonia kiire ümbersünd, milles suurt rolli mängis ka Kotsar. Just eestlase pealtpanek Codi Miller-McIntyre'i efektse söödu järel viis Baskonia selles kohtumises esimest korda juhtima (36 : 35).

Mõistagi jäi Baskonia viimane vise Markus Howardi teha ning eelnevalt 12st kolmepunktiviskest kolm tabanud ameeriklane sopsas kolmese koos veaga! Kuid tema vabavise ei tabanud ja nii jäi Fenerbahcel aega seitse sekundit, et ikkagi asjad enda kasuks kallutada.

Seitse võitu ja viis kaotust kogunud Baskonia kerkis euroliigas viiendaks, Fenerbahce on kuue võidu ja kuue kaotusega kümnes. Juba reedel on Baskonia taas väljakul, siis võõrustatakse Belgradi Crvena zvezda meeskonda, kes on nelja võidu ja kaheksa kaotusega 16. kohal. Euroliigat juhib Madridi Real, kel tabelis 11 võitu ja üks kaotus.