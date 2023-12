Hyundai uue hooaja koosseis sai paika

„Rally1 on alati suurim siht. Ma usun, et näitasime eelmisel aastal, et meil on endiselt hea kiirus,“ teatas WRC2 hooaja kokkuvõttes 11. kohaga lõpetanud Mikkelsen DirtFishi portaalile antud usutluses enesekindlalt. „Olen väga elevil, et saame naasta Hyundaiga kõrgliigasse. Alates 2019. aastast oleme kõvasti võidelnud, et rallispordi tippseltskonda tagasi tulla ja ma olen väga õnnelik, et saame seda teha Hyundaiga. Meie ees on suur võimalus ja me haarame sellest kahe käega kinni ning võtame sellest maksimumi! Tahan Hyundai Motorsporti tänada, et nad meisse usuvad.“