VÄGEV: Eneli Jefimova tuli Eesti rekordiga Euroopa meistriks!

„Kõik läks plaani järgi,“ rääkis Jefimova treener Henry Hein. „Olime väga rahul viienda rajaga ja sellega, et Eneli ujus Tes Schouteni ja Benedetta Pilato vahel. Teadsin, et Benedetta on kõige kiirem alustaja ja Tesil on kiireim lõpp ning Eneli teeb viimase pöörde tema poole. Väga kontrollitud esimene 50 meetrit ja aeg oli super. Viimane pööre ja väljumine õnnestusid ning tulemuseks Euroopa kõigi aegade kolmas tulemus.“