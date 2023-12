PROBLEEMID PARADIISIS: suusamekas laiutas MK-etapi ajal tühjus, rahvast lihtsalt polnud. Kas norralastelt võetakse etapp ära?

Kui oleme harjunud, et a) suusahüpped on reeglina publikumagnet; b) Norras on alati palju suusafänne, siis ei. Kui võistlused toimuvad Lillehammeris ja kohal on ainult kahevõistlejad ning hüppajad, siis ei, ei ole. Vähemalt lõppenud nädalavahetuse näitel.

Norra rahvusringhäälingu (NRK) veergudel tuntakse Lillehammeri etapi üle suurt muret ning otsitakse küsimustele vastuseid. Miks oli publikut nii vähe? Mis teha, et edaspidi ei oleks? Kas Lillehammerile üldse enam etappi korraldada antakse?