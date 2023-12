Saudi Araabia miljonitele sinimustvalget trikoloori eelistanud Luis Suárez mängis end järjekordses paigas legendiks

Luis Suárezel on komme jätta mitte kedagi külmaks. Ta on jalgpalli Donald Trump, keda kas armastatakse või vihatakse. Ainult Suárezes on palju rohkem inimlikkust – kui ta just kolleege ei hammusta – ja väärikust. Nädalavahetusel sai läbi Suáreze ootamatult lühike, aga edukas ajastu Porto Alegres, kelle ta Brasiilia kõrgliiga põhjast tipu lähistele viis.