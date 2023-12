Eesti laskesuusanaiskond ei pruugi Hochfilzeni MK-etapil startida

Meenutagem, et Külm jättis haiguse tõttu vahele ka pühapäevase Östersundi MK 10 km jälitussõidu, ent toona levis ERRi vahendusel teadmine, et tegemist pole koroonaviirusega. Nüüdseks on ta andnud positiivse koroonatesti, kuid tunneb end täna juba paremini eelmistel päevadel.

„Esialgu loodame selle peale, et pühapäevaks saab korda,“ sõnas Eesti laskesuusatamise föderatsiooni spordidirektor Kauri Kõiv Õhtulehele.