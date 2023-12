Kuidas ka jõulude ajal vormis püsida?

Ülesöömise vähendamiseks tasub juua enne söömist vett, sest see hoiab kõhu täis. Osta koju vähem ebatervislikke snäkke. Söö aeglasemalt. Planeeri ette, mida sa sööd ja kui palju. Kui sa oled emotsionaalne sööja, püüa ära tunda, kas sa sööd nälja tõttu või muudel põhjustel. Viimasel juhul joo näiteks tass teed, mine jalutama või võta mõni põnev projekt ette.

Tule pühade ajal ka trenni

Nagu ka tavalise elurütmi puhul, peab igaüks enda prioriteedid paika panema. Tervis peaks olema prioriteet number üks – kui sul pole tervist, siis pole ka töö, raha ja vaba ajaga väga palju teha. Paraku näen oma töös väga tihti, et tervis on kuskil prioriteet number kaksteist. Ära unusta, et treening aitab sul pikemalt tervena püsida. Seega tasub see prioriteediks seada: planeeri oma päevakava selliselt, et trenn saaks tehtud. Ärka kas või 30 minutit varem ja tee trenn juba hommikul ära – see annab päevaks korraliku energialaengu! Samuti saad juba hommikul tabelisse linnukese kirja, et trenn on tehtud.

Hea nipp on ka sõbra või personaaltreeneriga trennid kokku leppida. Kui tead, et keegi ootab sind treeningsaalis, on märksa väiksem tõenäosus, et trenni vahele jätad!

Treeningpuhkus on samuti okei ja vahetevahel vajalik, ütleb Keldrema. „Samas kui sa niigi ebaregulaarselt trenni teed, siis „ma luban endale jõuludel trennist nädal-kaks puhkust” on väga vale mõtteviis. Hea uudis on see, et hea toit annab ka tublisti energiat, et trennis mütata!“ rõhutab ta.

Mõne kilo pärast stressi minna pole vaja