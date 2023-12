Soomlased muretsevad: murdmaasuusatamises on rahvusvaheline konkurents häbiväärselt vilets

Soome ajalehes Iltalehti kirjutatakse, et need arvud on šokeerivalt väikesed.

„Murdmaasuusatamises on praegu mitu probleemi, kuid kõige rohkem tekitab muret tõsiasi, et alal võistlevaid koondiseid on nii vähe. Eriti peaks häirekella lööma see, kui väike oli salejate arv naiste seas. Tundub, et võistkondi on 21. sajandil järjest vähemaks jäänud,“ lausus Iltalehti suusaekspert ja endine Soome koondise peatreener Reijo Jylhä.