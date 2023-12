Ralliekspert: Tänaku naasmine tegi Hyundaist MM-sarja tugevaima meeskonna

Teadupoolest otsustas viimasel kahel aastal maailmameistriks tulnud Jaapani autotootja äss Kalle Rovanperä teha tulevasel hooajal kaasa vaid üksikutel etappidel, Hyundai tugevnes samal ajal aga Ott Tänakuga. M-Spordi koosseis järgmiseks aastaks on jätkuvalt täiesti lahtine, ent on sisuliselt täiesti kindel, et nad eestlast tippsõitjaga ei asenda.

Barry meenutas, et Hyundai bossilt Cyril Abiteboulilt uuriti juba enne Jaapani rallit, millised on nende šansid järgmisel hooajal. „Ma ei taha veel tiitlitest rääkida, selleks on veel liiga vara,“ ütles prantslasest tiimipealik toona. Tolleks hetkeks oli teada, et meeskonnas sõidavad 2024. aastal täiskohaga nii Thierry Neuville kui ka Tänak, Esapekka Lappi teeb aga pooliku hooaja.

„Peame kõigepealt aru saama, milline on seis konkurentidega. Meie käisime oma kaardid välja küllaltki vara,“ selgitas Abiteboul. Siis polnud teada, millise koosseisuga jätkab Toyota. Viimasel kolmel aastal võistkondlikus arvestuses maailmameistriks tulnud tiim tegi koosseisu avalikuks aga päev pärast Jaapani rallit.

„Toyota teadaande järel võib hakata tegema järgmiseks aastaks esimesi panuseid,“ kirjutab Barry. „Nüüd on neil kaks maailmameistrit, kes sõidavad MM-sarjas poole kohaga. 2024. aastal teeb terve hooaja kaasa ainult üks maailmameister, ja tema sõidab Hyundaiga.“

„Võrdluseks: Toyota läheb lahingusse Elfyn Evansiga, kes on nende suurim tiitlilootus, lisaks teeb terve hooaja kaasa Takamoto Katsuta. Meeskonna eest kihutavad ka nii Rovanperä kui ka Sebastien Ogier, kuid mitte kõigil 13 etapil.“

Barry usub, et kui Toyotal on aastaid olnud parim koosseis, siis nüüd on Hyundai suutnud nad lõpuks ületada.

„Hyundail on õnnestunud hoida enda juures Neuville, kuid lisaks on nad toonud tiimi ka Tänaku, kes teeb kaasa terve hooaja. Lappi jätkab väiksema koormusega, ülejäänud koosseisu pole veel avalikult kinnitatud. Kuid jõudude vahekorda silmas pidades pole see ka eriti oluline, sest Hyundai paistab olevat lõpuks tugevaim, kuigi [minu] kommentaar on subjektiivne. Neil on lõpuks parim sõitjate koosseis,“ arutles Barry.