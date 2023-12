Flora nurgakivid lahkuvad: Ojamaa läks Paidesse, Kallaste ilmselt Levadiasse

Flora spordidirektor Norbert Hurt jääb lõppenud hooajaga rahule, aga vaid tulemuslikus plaanis. „Tulime väga raskest seisust välja ja võitsime tiitli, klubi on selgelt rahul. Kui vaatame aga aasta soorituslikku poolt, siis me klubina treeneriteruumis rahul polnud. Peame olema õnnelikud, et see hooaeg oli ka teistele suurklubidele raske.“