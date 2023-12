GALERII | Eesti jalgpallifolkloori kultuskangelane Sander Puri lõpetas karjääri: ma ei tea, miks seda Kakált palli ära võtmist kogu aeg meelde tuletatakse

Tartus tõmmati pühapäeva õhtul viimaks joon alla tänavusele Eesti jalgpallihooajale. Nii nagu see märtsis lumehangedes ja pakases algas, nõnda see ka lõppes ehk algselt Sepa staadionil toimuma pidanud teine üleminekumatš JK Tammeka ja Viimsi JK vahel koliti karge talveilma tõttu Annemõisa jalgpallihalli. Et kolmapäeval oli Tammeka Tallinnas peetud avakohtumise võitnud 5 : 0, pole seekord tulemusega 1 : 1 lõppenud mängust põhjust pikalt rääkida – küll on aga põhjust rääkida kauaaegsest Eesti koondislasest Sander Purist, kes kuulutas selle matšiga oma karjääri lõppenuks.