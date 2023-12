INTERVJUU | Jürgen Henn vihjas koondisega liitumisele: kui tuleb õige pakkumine, olen valmis

Henni ja Flora viimaseks ühiseks mänguks jäi Evald Tipneri karikavõistluste kaheksandikfinaal, kus alistati FC Elva lausa 10 : 0. On teada, et Florat ootab kahe hooaja vahel ees suurem verevahetus – juba on selge, et karjääri lõpetasid väravavaht Ingmar Krister Paplavskis ja keskkaitsja Henrik Pürg, ent lahkujaid peaks olema veelgi. Nimeliselt ei hakanud Henn ega spordidirektor Norbert Hurt siiski kedagi välja tooma.

Mis tunne on?

Mingis mõttes rahulik. Oli aega harjuda ja kuidagi kukkus klubil meelega või kogemata välja nii, et kellelgi ei jäänud suhu väga hea maik.