Lillehammeri MK | Ilves võttis suusarajal päevast maksimumi

🚀 Here is the longest jump on the Large Hill from today’s Ski Jumping round in Lillehammer. 🇳🇴 The winner @JarlRiiber landed at 141 meters! 🔥#fisnoco #nordiccombined #lillehammer #norway #riiber #worldcup #ski #skijumping @KombinertNorge @wclhmr pic.twitter.com/cxDmCtAMys