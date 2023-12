Aigroga sarnased tingimused saanud norralane: „Oli füüsiliselt võimatu teha midagi, mis sarnaneks suusahüpetele.“

Ta lisas: „Selline asi ajab väga närvi. See on lihtsalt halb ja ebaprofessionaalne.“

Eestist on keeruline kirjeldada Lillehammeris eile õhtul valitsenud tuuleolusid, aga võistluse protokoll annab aimduse: Tande teenis oma 84meetrise õhulennu eest 23,9 tuulepunkti, mis tähendab tugevat taganttuult.

„Pole teha muud, kui naerda,“ kommenteeris Tande, kelle jaoks oli see 200. MK-start. „Väljendan intervjuudes tihti pettumust erinevate asjade üle, aga täna tunnen, et mul on õigus natuke vinguda.“