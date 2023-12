Kalev/Cramo alistas Rakveres Läti tippklubi

Avapoolaeg kulges tasavägiselt ja korvidevaeselt. Kalev võitis esimese veerandi 20 : 17 ning oli teise lõpuks ees 34 : 32. Suurem edu õnnestus neil tekitada kolmandal veerandil, mis võideti 24 : 13 – nii said nad viimasele kümnele minutile vastu minna seisul 58 : 45.

„Eks oleme selles faasis, et ehitame võistkonda natuke ümber. Teiseks hakkab vastasvõistkond rohkem riske võtma ning nii võivad paratamatult mängud minna tasavägisemaks. Meile on need tegelikult väga head momendid näidata, et saame nende olukordadega hakkama,“ selgitas Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok, miks läks mäng lõpus taas tasavägiseks. Mäletatavasti juhtisid nad teisipäeval Tallinnas Riia VEFi vastu sama skooriga 66 : 46, kuid lasid siis külalistel jõuda viie punkti kaugusele.