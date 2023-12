Marten Liivil ei õnnestunud Norras esikümnesse murda

Kui kaks nädalat tagsi peetud Pekingi MK-etapil sai Liiv seitsmenda koha, siis reedel Stavangeris sõidetud 1000 m A-grupi võistlusel jäi ta 20 kiiruisutaja seas 11. kohale. Liivi aeg oli 1.09,77, mis tähendas seda, et teist etappi järjest võidutsenud hollandlasele Kjeld Nuisile kaotas ta 1,01 sekundiga. Poodiumi kaks järgmist kohta hõivasid jaapanlased Tatsuya Shinhama ja Kazuya Yamada, kes kaotasid Nuisile vastavalt 0,12 ja 0,34 sekundiga.

Nuis on 1000 meetri distantsil ka MK-sarja kindel liider, olles kogunud kolme etapiga 163 punkti. Talle järgnevad hiinlane Zhongyan Ning 138 ja Shinhama 125 punktiga. Liivil on koos 90 punkti, millega ta on 13. kohal.