Kristjan Ilves pääseb suusasõidule kolmandana, kuid järjekordse imehüppe teinud Riiberi püüdmine on võimatu missioon

„Tunnen, et hüpped hakkavad tehniliselt järjest paremaks minema ja vabadust on. Kuigi sada protsenti veel ei ole, aga olen päris lähedal,“ kõlasid Ilvese kommentaarid ERRi otse-eetris. „Sõiduks näib seis päris hea – Jarl on eest ära, aga teised on kõik sõidetavad. Saan rahulikult alustada ja loodetavasti tuleb hea pundisõit.“